المنتخب الوطني يرفع وتيرة التحضيرات تحسبا لمواجهة النمسا

يواصل تعداد المنتخب الوطني، تحضيراتهم الجارية بمدينة كنساس، استعدادا لمباراة المقبلة من كأس العالم 2026، والتي ستجمعهم بمنتخب النمسا.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، صور الحصة التدريبية الأخيرة التي خاضها تعداد المنتخب الوطني، تحت اشراف الناخب فلاديمير بيتكوفيتش.

كما كشف ذات المصدر، بأن هذه الحصة التدريبية جرت بمشاركة كل التعداد، باستثناء اللاعب عمورة، الذي اكتفى بحصة تدريبية داخل القاعة تحت أنظار الطاقم الطبي.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب النمسا، فجر يوم الأحد المقبل، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2026.