المنتخب الوطني يستأنف التحضيرات لمواجهة الإمارات في ربع نهائي كأس العرب

استأنف المنتخب الوطني الرديف، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته تحسبا لمباراة ربع نهائي كأس العرب التي ستجمعه بمنتخب الإمارات يوم الجمعة المقبل بملعب البيت، بداية من الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر.

وجرت الحصة التدريبية في أجواء مميزة اتسمت بالتركيز العالي والمعنويات المرتفعة، وذلك بعد الفوز المقنع الذي حققه أشبال المدرب مجيد بوقرة أمام منتخب العراق بثنائية نظيفة، ما زاد من ثقة المجموعة قبل الموقعة المرتقبة.

وكان المنتخب الوطني قد ضمن تأهله لهذا الدور بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، عقب تعادل أمام السودان وفوزين على البحرين والعراق. في المقابل، بلغ المنتخب الإماراتي دور الثمانية بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط.

وتتطلع العناصر الوطنية إلى مواصلة عروضها القوية وبلوغ الدور نصف النهائي، في مباراة ينتظر أن تتسم بالندية بالنظر لطموح المنتخبين في مواصلة المشوار في البطولة.