المنتخب الوطني يستأنف تحضيراته استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية

عاد تعداد المنتخب الوطني، أمسية اليوم الجمعة، إلى أجواء التدريبات الجماعية، تحضيرا لمباراتهم المقبلة ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وجاء استئناف عناصر المنتخب الوطنية، لتدريباتهم الجماعية، بعد استفادتهم من يوم راحة، عقب انهائهم دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

ويسعى الطاقم الفني للمنتخب الوطني، استغلال هذه الحصص التدريبية، لوضع رياض محرز، ورفقائه في أتم جاهزيتهم لمباراتهم المقبلة ضد الطونغو الديمقراطية.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الثلاثاء المقبل، لحساب الدور الثمن النهائي من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.