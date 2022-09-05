المنتخب الوطني يستهدف نهائي كأس العرب في مواجهة السعودية

يواجه المنتخب الوطني لاقل من 17 عاما، اليوم الإثنين، نظيره السعودي، ضمن الدور النصف نهائي لبطولة كأس العرب الجارية بالجزائر.

ويطمح أشبال المدرب أرزقي رمان، لمواصلة مشوارهم ضمن هذه البطولة دون خطأ، من خلال الإطاحة بنظيرهم السعودي، وبلوغ الدور النهائي.

كما سيكون المنتخب الوطني مدعوما في هذا اللقاء، بعاملي الأرض والجمهور، أمام المنتخب السعودي الذي أثبت قوته وعزمه للذهاب إلى أبعد حد.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني للناشئين، بنظيره السعودي، مقررة اليوم الإثنين، انطلاقا من الساعة (16:30)، بملعب (عبد الكريم كروم) بسيق.