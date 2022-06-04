المنتخب الوطني يستهل مشوار تصفيات كان كوت ديفوار بنجاح

حسم المنتخب الوطني نتيجة مباراة اليوم السبت التي جمعته بمنتخب أوغندا بملعب 5 جويلية الأولمبي لصالح بهدفين مقابل صفر.

وعرفت المباراة تسجيل ثنائية من قبل كل من ماندي وبلايلي، الامر الذي يؤكد البداية المثالية في تصفيات كأس امم افريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.

يذكر. أن المباراة عرفت تجريب عدد من اللاعبين اساسيين على غرار زرقان. والحارس زغبة. كما شهدفت تألق بلايلي وبن ناصر.

كما شهدف حمل المهاجم اسلام سليماني شارة القيادة.