المنتخب الوطني يسعى للتدارك أمام تونس ضمن دورة “لوناف” لأقل من 17 عاما

يخوض المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، اليوم الإثنين، ثاني مباراة له ضمن دورة “لوناف”. الجارية بالجزائر في مواجهة نظيره التونسي.

ويسعى شبان المنتخب الوطني، لتحقيق الفوز في هذه المبارة، من أجل تدارك تعثرهم في المباراة الأولى، أين اكتفو بالتعادل (1-1)، أمام منتخب المغرب.

و ستكون التشكيلة الوطنية مطالبة بتصحيح أمورها أمام “نسور قرطاج” من أجل بعث حظوظها من جديد في هذه المنافسة.

وستجرى هذه المباراة الثانية للمتنتخب الجزائري، في مواجهة نظيره التونسي، بملعب “سلم مبروكي” بالرويبة.

وكشف الناخب الجزائري، عزيز حيسن، تشكيلته الأساسية التي ستخوض مواجهة تونس، والتي ضمت أسماء كل من: