قناة النهار المنتخب الوطني يشد الرحال إلى مالمو تحسبا لمواجهة السويد بقلم قناة النهار نشر في 18 نوفمبر 2022 - 09:31 المنتخب الوطني شارك غرِّد أرسل 56 0 المنتخب الوطني يشد الرحال إلى مالمو تحسبا لمواجهة السويد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Xnfh8 اقرأ أيضا "بلماضي :"هدفنا كأس إفريقيا المُقبلة قناة النهار 16 نوفمبر الإيقاع بـ 15 مشتبه بهم في تزوير تذاكر مقابلات الخضر بالملعب الأولمبي قناة النهار 09 نوفمبر وصول رئيس الجمهورية لقصر المؤتمرات قناة النهار 02 نوفمبر طالع هابط: النوي يرصد معاناة سكان دوار الزرزور بتيارت ويكشف حياة البدائية التي يعيشونها قناة النهار 10 نوفمبر المالكي: نطلب من الدول العربية التعاون معنا لمنع بريطانيا من تغيير سفارتها من تل أبيب إلى القدس قناة النهار 30 أكتوبر محمود عباس : أكثر من 500 قرية دمــرت ومحيت عن الوجود من قبل الإحتلال الغاشم قناة النهار 02 نوفمبر جزائريون: صناعة العود .. فن متوارث يقاوم الإندثار قناة النهار 14 نوفمبر بلماضي: نملك لاعبين بمستوى عالي سيقدمون الكثير للمنتخب قناة النهار 17 نوفمبر أبو الغيط: إطفاء الأزمات العربية المشتعلة أصبح واجبا أكثر من أي وقت مضى قناة النهار 01 نوفمبر بعد تشديد الرقابة على الحليب المدعم.. المقاهي ترفع من سعر كوب الحليب قناة النهار 30 أكتوبر