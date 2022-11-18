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قناة النهار

المنتخب الوطني يشد الرحال إلى مالمو تحسبا لمواجهة السويد

بقلم قناة النهار
المنتخب الوطني يشد الرحال إلى مالمو تحسبا لمواجهة السويد
المنتخب الوطني
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المنتخب الوطني يشد الرحال إلى مالمو تحسبا لمواجهة السويد

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