المنتخب الوطني يشد الرحال للكاميرون تحسبا لمواجهة أوغندا

يشد المنتخب الوطني، صبيحة اليوم السبت، الرحال للعاصمة الكاميرونية دوالا، تحسبا لمواجهة المنتخب الأوغندي، برسم تصفيات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار 2023.

ومن المنتظر، أن يصل المنتخب الوطني للأراضي الكاميرونية مساء اليوم، لمواجهة نظيره الأوغندي غدا الأحد.

يجدر الإشارة، سيواجه الخضر المنتخب الأوغندي، بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، غدا الأحد بداية من الساعة 16.00 مساءً بالتوقيت المحلي.