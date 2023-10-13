المنتخب الوطني يطير إلى أبو ظبي تحسبا لودية مصر

شدّ المنتخب الوطني الرحال من مطار محمد بوضياف بقسنطينة إلى أبو ظبي تحسبا لمواجهة المنتخب المصري وديا.

وتوجه أشبال الناخب الوطني بلماضي، اليوم الجمعة، إلى مدينة أبوظبي الإماراتية، تحسبا لمواجهة المنتخب المصري وديا، يوم الإثنين تحسبا لكان “كوت ديفوار”.

ومن المرتقب أن يواجه الخضر نظيرهم المنتخب المصري يوم الإثنين. على الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي، بملعب هزاع بن حمد الخاص بنادي العين.

وفاز أمس الخضر بخماسية كاملة مقابل واحد في المباراة التي جمعتهم بمنتخب الرأس الأخضر التي تندرج ضمن استعدادات كان كوت ديفوار و تصفيات كأس العالم.

و تداول على تسجيل الأهداف كل من عمورة، عوار بثنائية، و زروقي و سليماني. كما عرفت المباراة تألق المهاجم محمد أمين عمورة بشكل كبير، خاصة وأنه شارك في الهجمات.

في المقابل، كشف قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا عن تواجد الجزائر في المجموعة الرابعة. التي ضمت كل من بوركينافاسو و انغولا و موريتانيا.

وجرت قرعة “كان” كوت ديفوار بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، التي حضرها ممثلي 24 دولة إفريقية من المتأهلين لـ “الكان” على غرار رئيس الفاف وليد صادي.