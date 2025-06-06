المنتخب الوطني يعود إلى التدريبات تحضيرًا لودية السويد

استأنف المنتخب الوطني الجزائري، اليوم الجمعة، تدريباته بمركز سيدي موسى، عقب الفوز المحقق أمس الخميس، على منتخب رواندا بنتيجة 2-0 في مباراة ودية.

ويأتي هذا الاستئناف في إطار التحضير للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب السويد، يوم الثلاثاء، ضمن برنامج تربص شهر جوان الجاري.

وشهدت الحصة التدريبية أجواءً إيجابية ومعنويات مرتفعة في صفوف اللاعبين. بعد الأداء الجيد أمام رواندا، خاصة من بعض الوجوه التي أكدت استعدادها لافتكاك مكانة دائمة ضمن كتيبة “الخضر”.

وينتظر أن يرفع الطاقم الفني من نسق التحضيرات خلال الأيام المقبلة. مع التركيز على الجانب التكتيكي. تحسبًا لمواجهة منتخب السويد الذي يعد من المنتخبات الأوروبية القوية.

تجدر الإشارة إلى أن الفوز على رواندا منح دفعة معنوية هامة للمدرب بيتكوفيتش، الذي يواصل تجريب خططه الفنية في سبيل بناء منتخب تنافسي قادر على العودة بقوة إلى الساحة القارية والدولية.