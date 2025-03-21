المنتخب الوطني يعود بفوز ثمين من بوتسوانا ويستعيد الصدارة

حقق المنتخب الوطني، فوز جديد، اليوم الجمعة، بنتيجة ثلاثة أهداف كاملة مقابل هدف، هلى حساب منتخب بوتسوانا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكان الخضر قد أنهو الشوط الأول من هذا اللقاء، لصالحهم بهدف دون رد، من تسجيل المهاجم أمين غويري.

زخلال الشوط الثاني، برز محمد أمين عمورة، بقوة، أين تمكن من تسجيل ثنائية كاملة، منح من خلالها فوز مستحق للخضر.

وبهذا حصد المنتخب الوطني، بثلاثة نقاط جديدة، رفع بها رصيده إلى 12 نقطة، يتصدر بها ترتيب المجموعة السابعة، من تصفيات كأس العالم 2026.