المنتخب الوطني يعود بنقطة التعادل من مراكش ويواصل تصدر المجموعة

ضيع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم فوزا في المتناول سهرة اليوم الثلاثاء أمام منتخب بوركينافاسو الذي فرض عليه التعادل بنتيجة 1-1 بالملعب الكبير لمراكس في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022.

وكان المنتخب الوطني متقدما في النتيجة منذ الدقيقة الـ18 من عمر المباراة عن طريق اللاعب سفيان فيغولي بعد تمريرة حاسمة من زميله سليماني، قبل ان يتمكن اللاعب عبد الفيصل تابوسبا من معادلة النتيجة في الدقيقة الـ64.

ويتواجد المنتخب الوطني في صدارة المجموعة الأولى بأربعة النقاط بفارق الأهداف عن المنتخب البوركينابي الذي يملك نفس العدد من النقاط فيما يتواجد منتخب النيجر في المركز الثالث بثلاث نقاط ومنتخب جيبوتي رابعا بـ0 نقطة.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb