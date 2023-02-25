المنتخب الوطني يعود لسباق التأهل لأولمبياد باريس 2024

أعلنت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عن عودة المنتخب الوطني لأقل من 23، لسباق التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وحسب بيان اللجنة الأولمبية عبر صفحتها على الفايسبوك، فقد قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، إقصاء منتخب الكونغو بسبب تسجيل لاعب يفوق السن القانوني.

وذلك برسم مواجهة الدور الثاني التصفوي المؤهل لكأس أمم إفريقيا 2023 بالمغرب، والتي خسرها المنتخب الوطني 4.1 ذهابا، فاز 3.1 إيابا.

وبهذا القرار من الكاف، فإن المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، سيواجه منتخب اثيوبيا في مبارة فاصلة للتأهل للدور المقبل ضد غانا.

للتأهل لكأس افريقيا للأمم تحت 23 كآخر محطة للتأهل لأولمبياد باريس 2024.