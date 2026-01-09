المنتخب الوطني يغادر الرباط ويحط رحاله بمراكش تحسبا لمواجهة نيجيريا

غادر تعداد المنتخب الوطني، صباح اليوم الجمعة، مدينة الرباط، باتجاه مدينة مراكش، تحسبا لخوض مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا في مواجهة منتخب نيجيريا.

وبقرار من الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بقي المنتخب الوطني إلى غاية عشية مباراة الربع النهائي، من أجل التنقل إلى مراكش، التي ستحتضن مبارتهم ضد نيجيريا.

وسيخوض رفقاء القائد رياض محرز، آخر حصة تدريبية لهم بملعب “مراكش”، لضبط آخر التعديلات، وأخذ معالمهم بالملعب، قبل مواجهة نيجيريا.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ضد نيجيريا، لحساب ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، مقررة يوم غد السبت، انطلاقا من الساعة (17:00)، بملعب “مراكش الكبير”.