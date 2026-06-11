المنتخب الوطني يفوز على بوليفيا برباعية ويؤكد جاهزيته لكأس العالم

حقق المنتخب الوطني، فوز كاسح، برباعية نظيفة، على حساب منتخب بوليفيا، في آخر محطة تحضيرية لهم، استعدادا لكأس العالم 2026.

وقدم الخضر آداء جيد خلال الشوط الأول، مكنهم من افتتاح باب التسجيل عن طريق عيسى ماندي، في الدقيقة 45، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني، أجرى الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، عدة التغييرات، والتي أثمرت ثلاثة أهداف، حمل توقيع ثنائية من غويري (65، 58)، وهدف آخر من حاج موسى (د61).

وبهذا الفوز، يكون المنتخب الوطني قد اختتم تحضيراته لكأس العالم 2026، ليوجه تركيزه حاليا لمباراته الأولى المقررة ضد منتخب الأرجنتين.