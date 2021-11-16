المنتخب الوطني يقترب من تحطيم الرقم القياسي للبرازيل وإسبانيا

تعادل المنتخب الوطني أمسية اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-2 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وسجل أهداف المباراة كل من رياض محرز في الدقيقة الـ21 وسفيان فيغولي في الدقيقة الـ68.

ويقترب المنتخب الوطني من تجطيم الرقم القياسي لمنتخبي البرازيل وإسبانيا اللذان يتواجدان في المركز الثاني بـ35 مباراة دون هزيمة، في حين يملك المنتخب الوطني في رصيده 33 مباراة دون هزيمة.

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