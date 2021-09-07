المنتخب الوطني يقترب من تحطيم الرقم القياسي لفرنسا

واصل المنتخب الوطني لكرة القدم سلسلة المباريات دون هزيمة بعد وصوله لـ 29 مباراة على التوالي بالرغم من التعثر المسجل في مباراة اليوم أمام منتخب بوركينافاسو.

وتعادل المنتخب الوطني بنتيجة 1-1 أمام منتخب الخيول البوركينابية بالملعب الكبير لمراكش في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويقترب المنتخب الجزائري من تحطيم الرقم القياسي للمنتخب الفرنسي في عدد المباريات دون هزيمة، حيث يمتلك المنتخب الأزرق في رصيد 30 مباراة دون هزيمة في الفترة الممتدة ما بين 1994-1996.

في حين يبقى الرقم القياسي عند المنتخب الإيطالي بـ 36 مباراة دون هزيمة لحد الآن.

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