المنتخب الوطني يقصى أمام المغرب في “CAN U17”

أقصي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة من الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا لذات الفئة أمام منتخب المغرب.

وانتهت القمة الكروية المغاربية بين الجزائر والمغرب بخسارة أناتوف ورفقائه بثلاثة أهداف مقابل صفر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وتوقّف مشوار الكتيبة الوطنية اليوم الأربعاء، بعدما قدّم نتائج ايجابية وسلبية في الوقت نفسه.

ولم تظهر كتيبة ارزقي رمان بالوجه المشرف، ما يجبره على إعادة حساباته من جديده مستقبلا وإحداث ثورة في تشكيلته.

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