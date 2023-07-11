المنتخب الوطني يقصى من البطولة العربية أمام السعودية

أقصي المنتخب الوطني الجزائري من بطولة الألعاب العربية التي تجري وقائعها بالجزائر بعد الخسارة في النصف النهائي أمام السعودية اليوم الثلاثاء.

وانهزم المنتخب الوطني بثنائية مقابل واحد. بعدما افتتح المنتخب السعودي باب التسجيل في الدقيقة 18، عن طريق اللاعب عبد الله بند زيد.

قبل أن يعدّل النتيجة منذر طمين في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني.

ليعود المنتخب السعودي من جديد ويباغت الكتيبة الوطنية في الدقيقة 74 من عمر البطولة، بتسجيل الهدف الثاني. وهي النتيجة التي أقصي على اثرها محاربي الصحراء.

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