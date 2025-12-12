المنتخب الوطني يقصى من منافسة كأس العرب

ودّع المنتخب الوطني الرديف منافسة كأس العرب، مساء اليوم الجمعة، عقب خسارته المرة أمام منتخب الإمارات بركلات الترجيح بنتيجة (7-6)، في المباراة التي احتضنها ملعب “البيت” بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الدور ربع النهائي من البطولة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي على نتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، حيث افتتح المهاجم عادل بولبينة باب التسجيل لصالح الكتيبة الوطنية في الدقيقة 46 بعد تمريرة محكمة واستغلال مثالي لخطأ دفاعي، قبل أن يتمكن اللاعب برونو أوليفيرا من تعديل الكفّة للإمارات في الدقيقة 64 بتسديدة قوية داخل منطقة العمليات.

وشهدت المواجهة ندية كبيرة بين المنتخبين، مع محاولات متبادلة لحسم اللقاء قبل الوصول إلى ركلات الترجيح، غير أنّ الحظ وقف إلى جانب الإمارات في سلسلة طويلة انتهت بنتيجة (7-6)، ليُقصى المنتخب الوطني الرديف من الدور ربع النهائي رغم الأداء الكبير الذي قدّمه اللاعبون.

وبهذه الخسارة، يختتم المنتخب مشاركته في كأس العرب، بينما يواصل منتخب الإمارات مغامرته نحو المربع الذهبي.