المنتخب الوطني ينافس لبنان على تأشيرة نصف نهائي الألعاب العربية

يخوض المنتخب الوطني الأولمبي، أمسية اليوم السبت، ثالث مباراة له ضمن دور مجموعات الألعاب العربية، في مواجهة منتخب لبنان.

وتسعى العناصر الوطنية، للاطاحة بمنتخب لبنان، وتحقيق ثاني فوز لهم ضمن دور المجموعات من الألعاب العربية.

كما تحمل هذه المواجهة أهمية بالغة بالنسبة للمنتخبين، كونها ستحسم المتأهل للدور النصف النهائي لهذه الألعاب.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ونظيره من لبنان، مقررة أمسية اليوم السبت، بملعب “حملاوي” بعنابة، انطلاقا منن التاسعة ليلا.