المنتخب الوطني ينفرد بالصدارة بعد تعثر بوركينافاسو أمام النيجر

فاز المنتخب الوطني ظهيرة اليوم الجمعة بنتيجة 4-0 أمام منتخب جيبوتي بملعب القاهرة الدولي في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وسجل أهداف المباراة كل من يوسف بلايلي 29، بن رحمة في الدقيقة الـ40، وسفيان فيغولي في الدقيقة الـ42، سليماني 86.

وإنفرد المنتخب الوطني بصدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن المنتخب البوركينابي الذي تعثر ظهيرة اليوم أمام منتخب النيجر بنتيجة 1-1.

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