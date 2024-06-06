المنتخب الوطني ينهزم أمام غينيا في أول خرجة رسمية مع بيتكوفيتش

انهزم المنتخب الوطني، اليوم الخميس، بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهم بمنتخب غينيا، برسم الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الوطني، قد افترق مع نظيره الغيني، في الشوط الأول من هذا اللقاء، على نتيجة التعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن منتخب غينيا، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ50، قبل أن يعدل بن رحمة للخضر في الدقيقة الـ52.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الخضر، عن هدف الفوز، استغل منتخب غينيا هفوة دفاعية، ليتمكن من اضافة الهدف الثاني في الدقيق الـ63 عن طريق اللاعب كمارا.

وضيع المنتخب الوطني عدة فرص، للعودة في النتجية، كانت أخطرها عن طريق البديل بغداد بونجاح، في الدقائق الأخيرة من الوقت الرسمي، قبل اعلان الحكم نهاية اللقاء بفوز غينيا بهدفين لهدف.

وبهذا يكون الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قد سجل أول هزيمة، في أول مباراة رسمية له مع المنتخب الوطني.