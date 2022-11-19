المنتخب الوطني ينهزم بثنائية نظيفة أمام السويد

انهزم المنتخب الوطني بثنائية مقابل صفر أمام منتخب السويد في مدينة مالمو السويدية ضمن استعدادات التشكيلة الوطنية لتصفيات كاس إفريقيا.

وظهر الناخب الوطني جمال بلماضي و لاعبيه بوجه الشاحب، خاصة بعد طرد رامي بن سبعيني في الشوط الأول. ولم تعرف المباراة تغييرات جذرية باستثناء مشاركة المدافع هيريس في الشوط الثاني في ثاني لقاء له.

كما عرفت المباراة مشاركة المهاجم عمورة في الشوط الثاني مكان بلايلي الذي كان بعيدا عن مستواه.

يذكر. ان اللقاء تواجد فيه الحارس رايس وهاب مبولحي الذي كان أحد أفضل اللاعبين من الجانب الجزائري رفقة متوسط الميدان بن ناصر.

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