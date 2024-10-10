المنتخب الوطني ينهي الشوط الأول أمام الطوغو بالتعادل

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول من مباراته أمام الطوغو بالتعادل بهدف مقابل هدف التي تجرى بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وسجل الهدف الوحيد لـ “الخضر” المهاجم المتألق بن رحمة في الدقيقة 29 بطريقة جميلة. فيما سجل هدف الطوغو، تيبو كاليش.

و من المنتظر أن يقوم الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بعدد من التغييرات. للاعبين الذين ظهروا بمستوى سيء في الشوط الأول الذي لم يرقَ إلى المستوى المطلوب.

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