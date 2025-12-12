المنتخب الوطني ينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام الإمارات في كأس العرب

أنهى المنتخب الوطني الرديف الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0) أمام منتخب الإمارات، في المباراة الجارية على أرضية ملعب “البيت” لحساب الدور ربع النهائي من كأس العرب 2025، في شوط أول حمل الكثير من الندية والإثارة.

ودخل “محاربو الصحراء” بقوة، ونجحوا في زيارة الشباك في مناسبتين عن طريق الثنائي بدران وبولبينة، غير أن الحكم الأردني أدهم مخادمة ألغى الهدفين بداعي التسلل، ما أثار احتجاجات خفيفة من لاعبي المنتخب الوطني.

وشهد الشوط الأول تدخلات عنيفة من قبل لاعبي الإمارات، وسط استغراب كبير من الجماهير بخصوص تساهل الحكم، الذي اكتفى بإشهار بعض البطاقات الصفراء دون اللجوء إلى البطاقة الحمراء رغم حدة بعض الالتحامات.

وانتهت مجريات الشوط على وقع التعادل السلبي، في انتظار ما ستسفر عنه الدقائق الثانية من المواجهة في ظل بحث المنتخب عن حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.