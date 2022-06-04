المنتخب الوطني ينهي الشوط الأول بتفوق أمام الأوغنديين

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأولى بفوز مستحق بهدق مقابل صفر من إمضاء المدافع عيسى ماندي امام الضيف منتخب اوغندا.

وقدمت الكتيبة الوطنية ما عليها طيلة 45 دقيقة التي لعبتها لملعب 5 جويلية الأولمبي .

كما فشل المهاجمون من تجسيد الفرص إلى أهداف لولا الرعونة. وسوء التركيز.

وينتظر أن يقدّم زملاء بن سبعيني شوطا ثانيا قويا للفوز بنتيجة عريضة قد تعيد اللاعبين غلى أجواء المنافسة بشكل كبير. و إلى أيام الفوز بالرباعية والخماسية مثلما سبق.