المنتخب الوطني ينهي الشوط الأول بهزيمة أمام السويد

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول من مباراة السويد بهزيمة بهدف مقابل صفر عن طريقة ضربة جزاء التي سجّلها الماهجم فورسبرغ بعد خطأ من المدافع أحمد توبة.

وعرف الشوط الأول طرد المدافع رامي بن سبعيني بالبطاقة الصفراء الثانية بعد تلقيه الأولى في الدقائق الأولى من عمر المواجهة.

كما أنقذ مبولحي الخضر في عدد من اللقطات ما يؤكد حفاظه على مستواه الذي عوّد الجمهور الجزائري عليه سابقا.

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