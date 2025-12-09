المنتخب الوطني ينهي الشوط الأول متقدّمًا على العراق بهدف توغاي

أنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول من مواجهته أمام المنتخب العراقي متفوّقًا بهدف دون رد، برسم الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من كأس العرب.

المواجهة، التي يحتضن فعالياتها ملعب خليفة بن حمد بالدوحة، اتسمت منذ دقائقها الأولى بالندية والاندفاع البدني.

ورغم صعوبة فك التكتل الدفاعي للمنافس، استطاع “الخضر” إنهاء الشوط بالشكل الأمثل عبر هدف ثمين حمل توقيع المدافع أمين توغاي.

وجاء الهدف في الدقيقة الـ45 بعد تنفيذ محكم لمخالفة تولّى تنفيذها بن زية، الذي قدّم عرضية دقيقة باتجاه منطقة العمليات، ارتقى لها المهاجم أحمد بركان وحولها برأسية ذكية نحو توغاي، الذي كان في الموعد وأسكن الكرة الشباك بالطريقة نفسها. موقعًا هدفًا منح المنتخب الوطني أفضلية معنوية، قبل نهاية الشوط الأول.

وبدأت المباراة بإيقاع سريع من الجانب العراقي، لكن الاندفاع الزائد كلّفه طرد اللاعب حسين الساعدي عند الدقيقة الخامسة، ما منح رفاق بن زية أفضلية عددية مبكرة.

ورغم ذلك، وجد المنتخب الجزائري صعوبة بالغة في اختراق التكتل الدفاعي العراقي الذي تراجع بكثافة إلى الخلف وأغلق المساحات. ما أجبر “الخضر” على البحث عن حلول عبر التسديدات والمحاولات الفردية.

ظل الضغط الجزائري يتصاعد تدريجيًا، قبل أن يأتي الفرج في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليترجم السيطرة الميدانية إلى هدف مستحق يعكس إصرار اللاعبين على تجاوز صلابة المنافس وفرض أسلوبهم.