المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة ليبيريا ويتوجه نحو مدينة تيزي وزو

أنهت عناصر المنتخب الوطني، تحضيراتها لمواجهة منتخب ليبيريا، في إطار الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وحسب ماكشفه موقع “الفاف”، اليوم السبت، فقد أجرت كل عناصر الخضر، آخر حصة تدريبية إستعداد لهذه المواجهة، بمركز التحضيرات بسيدي موسى، تم تخصيصها للعمل على الجانب التكتيكي. وتوجه بعدها تعداد المنتخب إلى مدينة تيزي وزو، بالاستثناء اللاعب، رامز زروقي، الذي تم تسريحه من التربص، بسبب العقوبة المسلطة عليه بعد تراكم البطاقات الصفراء.

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني، نظيره الليبيري، غدا الأحد، بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، بداية من الساعة الخامسة مساءً.