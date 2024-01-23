المنتخب الوطني ينهي شوطه الأول أمام موريتانيا متأخرا في النتيجة

أنهى المنتخب الوطني، الشوط الأول من مباراته أمام موريتانيا، متأخرا في النتجية به هدف دون رد.

وبدأ الخضر الشوط الأول من هذا اللقاء بقوة، أين فرض سيطرته على الكرة، وخلق عدة فرص سانحة للتهديف.

وفي الدقيقة الـ37 من عمر هذا الشوط، تمكن اللاعب محمد ديلاهي بالي، من مخادعة دفاع الخضر، وافتتاح باب التسجيل لموريتانيا.

يذكر أن هذه المبارة التي تجمع المنتخب الوطني، ونظيره الموريتاني، تدخل ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، من الدور الاول لنهائيات أمم إفريقيا 2023 الجارية بكوت ديفوار.