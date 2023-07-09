المنتخب الوطني يواجه السعودية في نصف نهائي الألعاب العربية

تعرف المنتخب الوطني الأولمبي، على منافسه في الدور النصف النهائي للألعاب العربية المقامة في الجزائر، أين سيواجه نظيره السعودي.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، ستجرى مباراة الدور النصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وتمكن المنتخب الوطني الأولمبي من بلوغ هذا الدور بعد إطاحته بمنتخب لبنان، أمس السبت، بنتيجة هدفيم دون رد، وتصدره المجموعة الأولى.

كما تأهل المنتخب السعودي، هو الآخر إلى المربع الذهبي، بعد احتلال المركز الثاني، من المجموعة الثانية.

وسينشط المباراة الثانية من هذا الدور النصف نهائي للألعاب العربية، منتخب سوريا، في مواجهة السودان.