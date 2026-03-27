المنتخب الوطني يواجه غواتيمالا في اختبار ودي تحضيرا لكأس العالم

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، سهرة اليوم الجمعة، منتخب غواتيمالا، في مباراة ودية، تحضيرا لنهائيات كأس العالم 2026.

ويسعى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، استغلال هذه المواجهة التحضيرية، من أجل معاينة مدى جاهزية لاعبيه.

كما ستكون هذه المواجهة، فرصة للناخب الوطني، من أجل الوقوف عن قرب، على امكانيات بعض اللاعبين الذين تم استدعائهم لأول مرة للمنتخب الوطني على غرار كل من مدافع اتحاد الجزائر، أشرف عبادة، حارس مرمى نادي رين، كيليان بلعزوق، ماستيل مالفين، حارس نادي ملعب نيونيي السويسري. ولاعب نادي شالك الألماني، عادل عوشيش، وفارس غجديميس، مهاجم نادي فروزينوني الإيطالي

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ضد منتخب غواتيمالا، مقررة سهرة اليوم الجمعة انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلا، بملعب “لويجي فيراريس” بايطاليا.