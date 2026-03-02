المنتخب الوطني يواجه هولاندا في مباراة ودية تحضيرية

برمج الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اختبار، قوي، ومهم، للمنتخب الوطني، ضمن التحضيرات الخاصة بنهائيات كأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد الجزئري لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن برمجة مباراة ودية، تحضيرية للخضر، والتي ستجمعهم بمنتخب هولندا.

كما أوضح ذات المصدر، بأن هذه المبارة، ستلعب بتاريخ 3 جوان المقبل، بملعب “فيجينورد روتردام”، على الساعة التاسعة إلا ربع.

ومن المقرر أن تكون هذه آخر محطة تحضيرية للمنتخب الوطني، قبل دخولهم غمار نهائيات كأس العالم 2026، بأمريكا.