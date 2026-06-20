المنتخب الوطني يواصل التحضيرات بقوة قبل مواجهة الأردن

يواصل المنتخب الوطني الجزائري استعداداته لثاني مبارياته في دور المجموعات من نهائيات كأس العالم، أمام الأردن، من خلال برنامج تدريبي مكثف، وسط أجواء يسودها التركيز والانضباط.

وأجرى “الخضر” حصة تدريبية جديدة، مساء السبت، على أرضية ملعب روك شالك بارك، التابع لجامعة كانساس، انطلقت في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، بمشاركة جميع اللاعبين، في إشارة واضحة إلى الجاهزية الجماعية للمجموعة.

وشهدت الحصة حضور الطاقم الفني بقيادة المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يواصل وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة والخطة المناسبة قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الأردني.

العمل خلال هذه المرحلة يركز بشكل خاص على الجوانب التكتيكية واسترجاع اللياقة البدنية، إضافة إلى تعزيز الانسجام بين الخطوط الثلاثة.

ويستعد المنتخب الجزائري لملاقاة نظيره الأردني فجر الثلاثاء بداية من الساعة الرابعة صباحا، بالتوقيت المحلي.

وتُعد هذه المباراة مهمة للغاية بالنسبة لرفاق القائد رياض محرز، خاصة بعد الخسارة في اللقاء الأول أمام الأرجنتين، ما يجعل النقاط الثلاث هدفًا لا بديل عنه من أجل الإبقاء على حظوظ التأهل.