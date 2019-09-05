المنتخب الوطني يواصل تحضيراته تحسبا لمواجهة البينين

يعود المنتخب الوطني، عشية اليوم الخميس، لأجواء التدريبات، بعد استفادتهم من راحة قصيرة، منحها اياهم الناحب الوطني جمال بلماضي.

واستفاد رفقاء القائد رياض محرز، من فترة راحة، بعد انتهاء الحصة التدريبية التي جرت أمس الأربعاء، تدوم إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس.

وسيواصل أبطال إفريقيا، تحضيراتهم بمركز سيدي موسى، إلى غاية يوم الأحد المقبل، أين تم برمجة تدريبات مفتوحة أمام الصحافة لمدة 15 دقيقة.

وتأتي هذه التحضيرات التي يجريها الخضر، استعدادا لوديتهم المقررة هذا الإثنين، أمام منتخب البنين، بملعب “5 جويلية”.