المنتخب الوطني يُجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة بوتسوانا

أجرى المنتخب الوطني الجزائري، مساء اليوم الأربعاء، آخر حصة تدريبية له، تحضيرًا للمباراة المرتقبة أمام منتخب بوتسوانا.

ضمن تصفيات المجموعة السابعة لكأس العالم 2026.

الحصة أقيمت على أرضية ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، تحت إشراف المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، وبحضور معظم اللاعبين.

وشهدت التدريبات غياب الظهير الأيسر جوان حجام، الذي غادر التربص في وقت سابق من اليوم لأسباب عائلية خاصة، بحسب ما أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

باقي العناصر شاركت بشكل طبيعي في المران، وسط أجواء حماسية وجدية واضحة من اللاعبين قبل خوض اللقاء الحاسم أمام بوتسوانا، المرتقب غدا الخميس.