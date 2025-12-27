المنتخب الوطني يُنهي تحضيراته لمواجهة بوركينا فاسو

أنهى المنتخب الوطني الجزائري، مساء اليوم السبت، تحضيراته تحسبًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب بوركينا فاسو.

المقررة يوم غدٍ الأحد على الساعة 18:30 بملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، لحساب الجولة الثانيةللمجموعة الخامسة، من دور المجموعات لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة، التي جرت في حدود الساعة 11:15 صباحًا، مشاركة كامل التعداد، حيث خصّصها الطاقم الفني للعمل التكتيكي الخالص.

مع التركيز على آخر اللمسات وضبط الآليات الجماعية، قصد الوصول إلى الجاهزية المثلى قبل هذا الموعد الهام.

للإشارة، يتصدر “الخضر” المجموعة الخامسة، بعد الفوز أمام السودان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، وبفارق الأهداف عن المنتخب البوركينابي الفائز بدوره أمام غينيا الإستوائية بهدفين مقابل هدف، والفوز في مواجهة الغد سيعبد الطريق نحو الدور ثمن نهائي المنافسة.