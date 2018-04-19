المنتخب الوطني (-20عاما) يشد الرحال إلى تونس

غادر المنتخب الوطني لكرة القدم (-20 عاما)، اليوم الخميس إلى تونس، لمواجهة نظيره التونسي، لحساب لقاء العودة من تصفيات “كان” 2019.

وكشف الموقع الرسمي “للفاف”، أن تشكيلة المدرب سليم سبع، أنهت تربصها التحضيري الخاص بهذه المباراة، أمس الأربعاء، بمركز سيدي موسى.

وشهدت التشكيلة الوطنية المتجهة إلى تونس، تواجد الوافد الجديد للخضر، محمد منور بلخير، الناشط في رديف نادي إنتر ميلان الإيطالي، في هذه السفرية.

وعبّر المهاجم محمد منور بلخير، عن سعيه لتقديم المساعدة اللازمة للخضر، لتجاوز هذا الدور من تصفيات أمم إفريقيا.

يذكر أن المنتخب الوطني (-20 عاما)، فاز على نظيره التونسي في لقاء الذهاب من هذا الدور الذي لعب بالجزائر، بنتيجة 3-1.