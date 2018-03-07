المنتخب الوطني (-20 سنة) في تربص مُغلق بداية من ال10 مارس

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة

يعود المنتخب الوطني (-20 سنة) لمركز سيدي موسى يوم السبت القادم للدخول في تربص مُغلق جديد يمتد لغاية ال15 مارس.

وينتهي تربص أشبال المُدرب “سليم سبع” الجاري حاليا بنفس المركز الخميس بعد أن كان قد إنطلق يوم 03 مارس الماضي.

وعرف خوض لاعبي الخضر لعدة حصص تدريبية وكذا لقاء ودي ضد فريق سريع بومرداس إنتهى بالتعادل السلبي.

وفضل ثنائي الطاقم الفني “سليم سبع” و”حسين أشيو” السماح للاعبين بخوض لقاءات البطولة مع فرقهم هذا الجمعة.

هذا وعرفت قائمة المنتخب الخاصة بالتربص القادم تغييرات طفيفة مُقارنة بقائمة التربص الحالي.