المنتخب الوطني يحقق فوزا معنويا أمام رواندا

حقق المنتخب الوطني فوزا معنويا أمام نظيره الرواندي بهدفين دون رد، في مباراة ودية جرت بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، ضمن استعدادات “الخُضر” لتحديات تصفيات كأس العالم ونهائيات كأس إفريقيا.

وسجل ثنائية المنتخب الوطني، يوسف بلايلي في الدقيقة 28، وجوان حجام في الدقيقة 58. في لقاء عرف تألقاً لافتاً لـ مصطفى مازة ويوسف بلايلي.

وكان الطاقم الفني، بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، أجرى عدداً كبيراً من التغييرات على التشكيلة الأساسية، أبرزها الاعتماد على نبيل بن طالب العائد إلى الخُضر. وحارس اتحاد العاصمة أسامة بن بوط.