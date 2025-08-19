المنتخب المحلي يتعرف على منافسه في ربع نهائي “الشان”

تعرّف المنتخب الوطني المحلي على منافسه في الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان 2025”. إذ سيُلاقي نظيره منتخب السودان الذي تأهل في صدارة مجموعته برصيد 5 نقاط.

وستجرى هذه المواجهة المرتقبة يوم السبت المقبل في زنجبار، وذلك على الساعة السادسة (18:00) بتوقيت الجزائر.

وكان “الخُضر” قد خاضوا مبارياتهم الثلاث الأولى ضمن دور المجموعات في أوغندا، قبل أن يختتموا الدور الأول بمواجهة النيجر في كينيا انتهت بالتعادل السلبي.

اللقاء يعَدُّ اختبارًا حقيقيًا لأشبال مجيد بوقرة، الذين يسعون لمواصلة المشوار بثبات نحو المربع الذهبي. وتحقيق نتيجة ترضي طموحات الجماهير الجزائرية.