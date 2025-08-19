المنتخب المحلي يختتم تحضيراته في نيروبي قبل التوجه إلى زنجبار

اختتم المنتخب الوطني للمحليين آخر حصة تدريبية له في العاصمة الكينية نيروبي. وذلك قبل شد الرحال نحو زنجبار، لمواصلة مشواره في منافسة كأس إفريقيا للاعبين المحليين (شان).

وينتظر أن يتعرف “الخُضر”، هذه الليلة، على منافسهم في الدور ربع النهائي من البطولة. حيث سيواجهون الفائز من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي السودان والسنغال. في قمة تعد بالكثير.

وكان رفقاء المتألق بوكرشاوي، قد ضمنوا تأهلهم إلى الدور المقبل من المسابقة. عقب تعادلهم السلبي أمام منتخب النيجر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. وهو التعادل الذي منح أشبال المدرب مجيد بوقرة بطاقة العبور.

ويواصل المنتخب المحلي تحضيراته بمعنويات مرتفعة، وسط أجواء من التركيز والانضباط. تحسبًا للتحديات القادمة التي تتطلب جاهزية بدنية وذهنية كبيرة في سبيل مواصلة المشوار نحو اللقب القاري.