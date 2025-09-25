المنتخب الوطني لـ “الفوتصال” يدخل تربصا تحضيريا استعدادا لألعاب التضامن الإسلامي

شرع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم داخل القاعة (فوتصال) في تربص تحضيري يستمر من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري.

في إطار الاستعدادات لدورة ألعاب التضامن الإسلامي المقررة بالعاصمة السعودية - الرياض، سنة 2025.

وقد أعلن الناخب الوطني نور الدين بن عروشي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بهذا التربص، وضمت 16 لاعبا ينشط أغلبهم في البطولة الوطنية.

ويهدف الطاقم الفني من خلال هذا التربص إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين وتحسين الجاهزية البدنية والفنية. تحضيرا لهذا الموعد الرياضي الهام الذي سيعرف مشاركة قوية من منتخبات عدة.

وينتظر أن يواصل المنتخب الوطني لـ الفوتصال برامجه التحضيرية خلال الأسابيع المقبلة، من أجل بلوغ أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق المنافسة الرسمية.