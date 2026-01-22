المنتخب الوطني لكرة اليد يحقق فوزًا عريضًا أمام رواندا في البطولة الإفريقية

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزًا ثمينًا ومقنعًا أمام رواندا بنتيجة 46 مقابل 25، في الجولة الثانية من منافسات البطولة الإفريقية الجارية بالعاصمة الرواندية-كيغالي.

وقدم لاعبو المنتخب الوطني أداءً قويًا طيلة أطوار اللقاء، وفرضوا سيطرتهم الكاملة على مجريات المباراة، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، ما سمح لهم بتحقيق انتصار عريض أعاد الثقة بعد البداية المتعثرة.

وشهدت المواجهة تألق اللاعب قوميدة عادل، الذي قدم مستوى مميزًا وساهم بشكل كبير في هذا الفوز، ليتوج في النهاية بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وكان المنتخب الوطني قد تلقى هزيمة مفاجئة في الجولة الافتتاحية من البطولة يوم الأربعاء الماضي أمام نيجيريا، قبل أن يتمكن من تصحيح المسار في الجولة الثانية.

وسيكون المنتخب الوطني على موعد مع مواجهة زامبيا يوم السبت القادم، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. في لقاء سيكون حاسمًا لضمان التأهل ومواصلة المشوار في المنافسة القارية.