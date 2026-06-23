المنتخب الوطني ينهي الشوط الأول متأخّرا أمام الأردن في كأس العالم

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول من مواجهته أمام المنتخب الأردني متأخراً بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وتلقى “الخضر” هدفاً مباغتاً في الدقيقة الـ36 عن طريق لاعب الأردن نزار الرشدان، الذي استغل تمريرة خاطئة من متوسط الميدان رامز زروقي لينفرد بالمرمى ويمنح منتخب “النشامى” الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

ووجد أشبال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش أنفسهم في وضعية صعبة، بعد أداء باهت خلال المرحلة الأولى، ما يفرض عليهم ردة فعل قوية في الشوط الثاني من أجل العودة في النتيجة وإنعاش حظوظهم في تحقيق انطلاقة إيجابية في المونديال.