بالصور.. منتخب أقل من 17 سنة يجري أولى الاستعدادات بـ “نيلسون مانديلا”

أجرى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أولى الاستعدادات بالملحق التابع لملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

كما نشرت الفاف عددا من الصور للاعبين الذي تدرّبوا وسط أجواء ممطرة استعدادات لكأس افريقيا لأقل من 17 سنة التي ستحتضنها الجزائر.

و سيواجه المدرب ارزقي رمان ولاعبيه كل من السنغال والكونغو و الصومال في ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة.

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