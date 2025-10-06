المنتخب الرديف يشرع في تربص عنابة استعداداً لمواجهتي فلسطين

حلّ الناخب الوطني مجيد بوقرة، رفقة لاعبي المنتخب الوطني الرديف بمدينة عنابة، للدخول في تربص تحضيري استعداداً للمشاركة في كأس العرب نهاية العام الحالي.

وسيخوض المنتخب الوطني أ’ مباراتين وديتين أمام فلسطين بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، ستقام المباراة الأولى يوم الخميس المقبل، فيما تلعب المواجهة الثانية يوم 13 أكتوبر الجاري.

ويهدف الطاقم الفني من خلال هذا التربص إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتجانس المجموعة قبل خوض كأس العرب.