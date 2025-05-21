المنتخب السويدي يكشف قائمته المعنية بمواجهة الخُضر

كشف الاتحاد السويدي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قائمة المنتخب الأول التي ستخوض المواجهة الودية المرتقبة أمام المنتخب الجزائري يوم 10 جوان المقبل.

وذلك في إطار التحضيرات لمباريات التوقف الدولي المقبل. بملعب “ستروبيري أرينا”، الذي يقع بمقاطعة سولنا، شمالي وسط عاصمة السويد ستوكهولم.

وقد ضمت القائمة التي أعلن عنها الطاقم الفني للمنتخب السويدي مجموعة من اللاعبين المميزين الذين ينشطون في مختلف البطولات الأوروبية.

وجاءت كالتالي:

حراس المرمى: فيكتور يوهانسون، كريستوفر نوردفيلدتن، روبن أولسن.

المدافعون: صامويل داهل، هيلمار إكدال، فيكتور إريكسون، غابرييل غودموندسون، إسحاق هيين، إيميل هولم، فيكتور نيلسون ليندلوف، أكسل نورين، كين سيما دانييل سفينسون.

خط الوسط والمهاجمون: ياسين آياري، ألكسندر برناردسون، هوغو بولين، أنطوني إيلانغا، فيكتور غيوكيريش، ألكسندر إيزاك، ييسبر كارلستروم، هوغو لارسون، بنيامين نيجيرن، أنتون ساليتروس، بيسفور زينيلي.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. كما ستكون فرصة للمدربين للوقوف على جاهزية العناصر الجديدة.

وينتظر أن تشهد المواجهة ندية كبيرة بين منتخبين يحملان طموحات مختلفة، إذ يسعى منتخب السويد إلى العودة بقوة على الساحة الأوروبية، في حين يسعى “الخضر” لتحقيق نتائج إيجابية تعزز من حظوظهم في التصفيات القادمة.