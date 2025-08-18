المنتخب المحلي ينهي الشوط الأول أمام النيجر بنتيجة التعادل دون أهداف

أنهى المنتخب الوطني المحلي الشوط الأول من مباراته أمام منتخب النيجر بنتيجة التعادل دون أهداف. وذلك في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضمن بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

وقدّم اللاعبون أداء متوسطا في هذه المرحلة من اللقاء، مع بعض المحاولات الهجومية التي قادها الثنائي عبد الرحمان مزيان ولحلو أخريب. دون أن تنجح في الوصول إلى الشباك.

كما سجل المهاجم سفيان بايازيد حضوره في الخط الأمامي، وساهم في تحريك الهجوم، لكن دون فعالية واضحة في اللمسة الأخيرة.

وينتظر أن يدخل المنتخب الوطني الشوط الثاني بعزيمة أكبر من أجل تحقيق الفوز وضمان التأهل إلى الدور المقبل من المنافسة.